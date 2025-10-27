Taduran nakadepensa sa iyang titulo batok ni Balunan

Gidominar ni International Boxing Federation (IBF) minimumweight champion Pedro Taduran ang kababayang challenger nga si Christian Balunan aron depensaan ang iyang titulo niadtong Dominggo sa gabii, Oktubre 26, 2025, sa san Andres Sports Complex sa Manila.
Gilubong og maayo ni Taduran si Balunan sa scorecards sa tulo ka judges, 118-110, 118-110, ug 117-111.
Gikan pa lang sa pagsugod sa away, kanunay na nga giatake ni Taduran si Balunan kinsa nag-training sa Villamor Gym sa Mandaue City ug sakop sa PMI Boxing Stable sa Bohol.
Sulod sab sa pipila ka mga higayon nga naigo ni Taduran og solidong kumo si Balunan apan wala gyud kini niya napatumba.
Sa 4th round, nagisian sa ibabaw nga bahin sa iyang tuong mata si Balunan tungod sa accidental headbutt.
Human niini, kanunay na nga gipunterya ni Taduran ang nasinating gisi ni Balunan.
Si Taduran nisaka sa 19-4-1, 13KOs nga rekord samtang si Balunan nidakin-as sa 12-1, 7KOs nga baraha. / ESL