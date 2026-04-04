Taduran, Pacquiao mipakamang sa ilang kontra

Nidaog si Pedro Taduran ug Emmanuel "Jimuel" Pacquiao Jr. sa ilang managlahi nga away didto sa Pechanga Resort and Casino in Temecula, California, niadtong Abril 4, 2026 (PH time).
Napedensahan ni Taduran ang International Boxing Federation minimumweight championship human niya gitumba si Perez Alvarez sa 1:34 sa ikapito nga round.
Nisaka ang record ni Taduran ngadto sa 20-4-1, 14 knockouts, samtang si Perez Alvarez natagak sa 16-2.
Samtang ang 25-anyos nga si Pacquiao nakakuha sa iyang unang daog isip professional boxer sa iyang pagtumba sa Amerikano nga si Darrick Gates sa ikaduhang round sa ilang lightweight match. / RSC