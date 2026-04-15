Tag-iya og karenderya gipusil-patay sa nagpakaaron ingno’ng kustomer

Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 47-anyos nga lalaki human pusila sa riding-in-tandem sulod mismo sa iyang gipanag-iya nga kan-anan sa Purok Rainbow, Barangay Santo Rosario, Dakbayan sa Bogo niadtong Abril 14, 2026, sa alas 11:30 sa buntag.
Giila sa kapulisan ang biktima nga si Clemente Fernan Vega, minyo, residente sa Purok Tugas, Barangay Malingin sa maong dakbayan.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Bogo City Police Station, si Vega anaa sulod sa iyang kan-anan dihang kalit nga nisulod ang usa ka wala mailhing lalaki ug nagpakaaron-ingnong mo-order og pagkaon.
Pipila ka gutlo ang nilabay, kalit nga nibunot og armas ang suspek ug gipusil ang biktima sa makadaghang higayon sa nagkadaiyang bahin sa lawas.
Human sa pagpamusil, daling nisibat ang mamumuno ug nisakay sa usa ka nagpaabot nga motorsiklo, usa ka kolor puti ug itom nga Honda XRM nga gimaneho sa iyang kauban.
Gidala ang biktima sa Cebu Provincial Hospital-Bogo City, apan gideklarar nga dead on arrival sa mga doktor.
Ang kapulisan sa Bogo City nipahigayon na og hot pursuit ug nakig-coordinate na sa uban pang mga police station sa ikaupat nga distrito aron matultolan ang mga suspek ug masuta ang motibo sa maong krimen. / JDG