Tag-iya sa big bike nagpahaguros og dagan, gipasubay na sa LTO 7

Nailhan na sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO) ang motorsiklo nga nag-over speeding, sa General Maxilom Avenue, Cebu City.
Base sa mga social media post, kanunay nga moagi sa maong karsada ang big bike sa alas 6:40 sa buntag ug giingong kusog kaayo nga mopadagan, dunganan sa lanog nga tingog sa tambutso samtang mopaingon sa Gorordo Avenue.
Tungod niini, nihimo og imbestigasyon ang TEU pinaagi sa pagsubay sa CCTV footage gikan sa Cebu City Eagle Eye System.
Base sa CCTV footage, nakita sa TEU nga nigamit sa inner lane ang maong drayber ug kalit nga ni-overtake sa usa ka sakyanan sa wala pa moabot sa intersection.
Atol sa pagmaniobra, nisulod ang motorsiklo sa kasugat nga lane nga adunay double solid yellow line.
Tungod niini, nakig-alayon ang TEU sa Land Transportation Office (LTO) 7 aron nga masubay ang identity sa maong motorista.
Gihangyo sa TEU ang LTO 7 nga susihon ang rehistrado’ng tag-iya sa motorsiklo, lakip ang validity ug status sa registration niini, ingon man ang lisensya sa drayber.
Gipasusi sab kon adunay rekord sa LTO bahin sa mga paglapas nga nalambigit sa motorsiklo, sama sa over speeding ug paggamit og dili awtorisado o dili compliant nga exhaust system.
Giklaro sa TEU nga ang maong lakang kabahin sa ilang padayong kampanya alang sa luwas ug disiplinado’ng paggamit sa kalsada, ingon man sa pagpanubag niadtong nakalapas sa lagda sa trapiko.
Gidasig sab ang publiko nga i-report ngadto sa hingtungdan nga ahensiya ang mga traffic-related concern ug kon mahimo, maglakip og CCTV footage nga makatabang sa imbestigasyon.
Gipasabot sa TEU nga dili lang pagdakop ug pagpatuman sa balaod sa trapiko ang ilang trabaho, kondili apil sab ang pagpahimangno sa mga motorista, pagpanalipod sa kinabuhi ug pag-awhag sa disiplina aron mapadayon ang kaluwasan sa tanang naggamit sa kadalanan. /