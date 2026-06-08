Tag-iya sa gipasagdan nga mga iro gustong pasilotan sa DVMF

Nagplano og legal nga aksyon ang Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries (DVMF) batok sa usa ka tag-iya og binuhi human giingong gipasagdan ang pipila ka iro sulod sa nag-parking nga sakyanan sa SM Seaside City Cebu sulod sa pipila ka oras.
Kini nga hitabo naghatag og kabalaka sa publiko bahin sa kaayuhan sa mga mananap.
Sa usa ka opisyal nga pamahayag, gipahibawo sa DVMF nga nahuman na sa ilang investigation team ang pagsusi sa maong insidente ug nakatigom na sila og mga gikinahanglang impormasyon ug ebidensya.
Matod sa ahensya, ang report sa imbestigasyon pormal nga i-endorso ngadto sa Cebu City Legal Office niadtong Lunes, Hunyo 8, 2026, alang sa legal nga evaluation ug tukmang aksyon.
Namatikdan sa mga awtoridad nga ang tag-iya sa mga iro nga nalambigit sa insidente usa ka residente sa Lungsod sa Argao, Sugbo.
Kini nga lakang gihimo human nag-viral online ang mga report nga nagpakita sa mga iro nga gibiyaan sulod sa sakyanan sa taas nga panahon nga wala ang ilang tag-iya, hinungdan sa kabalaka sa kaluwasan sa mga mananap.
Gawas sa pagpasaka og legal nga kaso, sumala sa DVMF, morekomendar usab sila og mga polisiya aron mapugngan ang susamang mga hitabo sa umaabot.
Plano sa departamento nga mag-endorso og usa ka resolusyon ngadto sa Cebu City Council nga nag-awhag sa mga establisamento nga adunay parkinganan, ilabi na ang mga pet-friendly nga mall ug komersyal nga dapit, nga mapahibawo sa mga probisyon sa City Ordinance 1877.
Ang maong ordinansa nagdili sa mga tag-iya og binuhi sa pagbilin sa ilang mga iro, iring, ug uban pang susamang mananap nga naka-lock sulod sa sakyanan nga sirado kaayo ang mga bentana sulod sa hurisdiksyon sa Dakbayan sa Sugbo. / CAV