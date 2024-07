Tag P1M ihatag ngadto sa 80 ka SK sa Cebu City

Ang Cebu City Government mohatag og P1 million nga ayuda sa matag usa sa 80 ka Sangguniang Kabataan (SK) sa dakbayan, matod ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia.

Sa usa ka anunsyo nga gihimo kaniadtong Hulyo 13, 2024, atol sa usa ka pagbansay alang sa mga opisyal sa SK sa media ug information literacy, si Garcia niingon nga ang pundo gamiton sa mga SK sa pag-organisar sa mga summer league ug ubang kalihukan sa pagpalambo alang sa mga batan-on sa barangay.

“Daghan kaayo niduol nako ug nangayo og tabang sa ilang mga liga, nga ila kunong i-charge sa City-sponsored account sa Cebu City Govern­ment. I said ayaw na mo’g hu­nahunaa pa kay ako nang i-release ang inyohang P1 million,” matod ni Garcia ngadto sa mga opisyal sa SK.

Ang acting mayor nagkanayon nga ang tabang, nga gikan sa General Fund sa Dakbayan, ipagawas dayon human sa pagtapos sa Palarong Pambansa karong Miyerkules, Hulyo 17, 2024.

Gihatagan og gibug-aton ni Garcia ang kamahinungdanon sa pagbansay sa media ug information literacy, nga gipasabot nga niining digital age, ang internet ug social media nahimo’ng nag-unang tinubdan sa balita ug impormasyon alang sa kabatan-unan.

“For news and information our primary source is really the internet or social media. That’s why this topic is very critical and essential because of new technology,” ingon niya.

Namulong usab ang acting mayor sa usa ka bag-o nga “unfair write-up” nga niingon nga ang Siyudad kulang sa billeting quarters alang sa Palarong Pambansa, nga walay pagtagad sa mga paningkamot sa siyudad.

“Nakakita man gud ko nga grabe ang mga pagpangandam sa Cebu City Government sa atong mga billeting areas para feel at home gyud ang atong mga bisita, so that we will feel that they are really provided for by the City Gover­nment,” matod ni Garcia.

Iyang giawhag ang media nga magtinarong sa pagtaho ug moha­tag og sakto nga impormasyon, apil na ang habig sa Cebu City Government, inay motutok lang sa negatibo.

“That’s why I told the media ‘please be fair, please give the right information, including the side of the Cebu City Government, ayaw lang pirme ipakita ang bati, ipakita sad ang nindot nga unsay nabuhat sa Cebu City Government’.”/ pinaagi ni Rachel Gabiola, NWSSU Intern