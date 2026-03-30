Tag P20 kilo nga bugas , gilinyahan sa Plaza Sugbo

Sayo nga naglinya ang mga residente sa Plaza Sugbo niadtong Lunes, Marso 30, 2026, bitbit ang ilang mga payong ug registration slips.
Ang tumong: makapalit og barato nga bugas nga tag-P20 matag kilo ubos sa programa sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang pipila ka kilo nga ilang bitbit dili paigo nga solusyon, kondili temporaryo lang nga alibyo sa nagkalisod nga panimalay tungod sa nagmahal nga palitunon ug nagkagamay nga kita.
Naporma ang tag-as nga linya sa Plaza Sugbo niadtong Marso 30, 2026, samtang ang mga residente gikan sa nagkadaiyang barangay nangadto aron makapahimulos sa bugas nga gibaligya og P20 matag kilo ubos sa programang “Benteng Bigas” sa dakbayan.
Gikan sa mga Barangay Sto. Niño, San Roque, ug Tejero, ang mga residente sayo nga naglinya aron magparehistro ug makakuha sa limitadong suplay sa barato nga bugas, sanglit ang presyo niini sa merkado ningsaka na ngadto sa P70 matag kilo.
Alang kang Noel Gallado sa Barangay San Roque kinsa nagsalig lang sa kita nga P10,000 matag bulan, ang barato nga bugas usa lamang ka temporaryo nga sulbad. Matod niya, ang P20 nga bugas mahimong molungtad og usa ka semana, ug sagad nila kining isagol sa mas de-kalidad nga bugas aron molungtad og dugay.
“Mahal na gyud ang tanan karon. Ang bugas pa lang, moabot na’g P70 ang kilo. Lisod gyud kaayo,” asoy niya, dungan ang pag-ingon nga nagsalig lang siya sa iyang binulan nga pensiyon. “Wala mi mahimo. Mosunod na lang gyud mi sa sulog,” dugang niya.
Mao sab kini ang kabalaka ni Sonia Olmoguez, taga San Roque gihapon, kinsa nagsalig sa panagsa nga mga sideline, sama sa pag-atiman og bata ug pagpanglaba.
Sa ubang mga adlaw, mokita siya og P400, apan sa uban, wala gyud.
“Paigu-igo lang gyud mi sa unsay naa. Makatabang ang P20 nga bugas, apan igu-igo ra gyud,” matod niya.
Duna siya’y gibuhi nga upat ka tawo sa ilang panimalay.
Sa Barangay Duljo, si Lorna Manayon niingon nga wala siya’y stable nga kita ug nagsalig lang sa financial assistance.
Kaniadto mamaligyaay siya og saging, apan niundang tungod sa problema sa panglawas.
Karon, ang iyang P1,000 nga binulan nga tabang halos dili paigo alang sa iyang mga maintenance nga tambal.
“Dili gyud paigo. Sige’g saka ang presyo, ug kasagaran moadto ra sa pagbayad og utang,” asoy niya.
Si Cristy Dacira, inahan sa unom ka anak gikan sa San Roque, nipaambit kon unsa kalisod ang pag-budget sa usa lang ka kita.
Ang iyang bana nagtrabaho isip security guard ug drayber nga nagdawat og minimum wage, apan walay trabaho kon Sabado ug Dominggo.
Tungod kay adunay mga anak sa kolehiyo, high school, ug elementary, diin ang usa niini may special needs, nagpatung-patong ang ilang galastuhan.
“Makakaon pa man mi og tulo ka beses sa usa ka adlaw, apan kinahanglan gyud i-budget og maayo,” matod niya. “Hinaot unta nga umentohan sa gobiyerno ang suholan kay sige’g saka ang mga presyo,” iyang panghinaot.
Alang kang Balbiana Diola, taga San Roque usab, mas dako ang hagit tungod sa kadako sa iyang pamilya. / ABC