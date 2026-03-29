Tag P20/Kilo nga bugas mapalit sa Sugbo

Mahimo nang makapalit og bugas nga tag-P20 matag kilo ang daling maapektuhan nga mga sektor ug ang mga trabahante sa transportasyon sa Lalawigan sa Sugbo ubos sa usa ka programa nga gisuportahan sa gobiyerno nga gitakdang sugdan karong Abril 15, 2026.
Si Gigi Sanchez, Cebu Province Agriculture and Livelihood Consultant, nagkanayon sa iyang Facebook post niadtong Huwebes, Marso 26, nga ang Lalawigan sa Sugbo nakigtambayayong na sa National Food Authority (NFA) 7 aron makakuha og 20,000 ka sako nga bugas alang sa implementasyon sa maong programa.
Tumong niini nga maminusan ang epekto sa nagsaka nga presyo sa pagkaon tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina.
Lakip sa mga makapahimulos niini mao ang mga kabus nga pamilya, senior citizens, persons with disabilities (PWDs), solo parents, ug mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps), apil na ang mga drayber sa jeepney ug tricycle.
Ubos sa mga giya, ang mga kuwalipikadong benepisyaryo mahimong makapalit og kutob sa 30 ka kilo nga bugas matag bulan, apan hangtod sa 10 ka kilo lang matag transaksyon.
Ang mga mag-uuma sa humay mahimong makakuha og hangtod sa 50 ka kilo matag bulan, samtang ang mga mananagat limitado lang sa 10 ka kilo matag bulan.
Ang kuwalipikadong mga benepisyaryo gikinahanglan nga mopakita sa ilang sector-specific identification (ID), sama sa senior citizen ID nga gi-isyu sa Office of Senior Citizen Affairs, PWD ID gikan sa Persons with Disability Affairs Office o Department of Social Welfare and Development, ug sertipikasyon isip benepisyaryo sa 4Ps.
Ang mga trabahante sa transportasyon kinahanglan usab nga mopakita og ID nga giisyu o gi-endorso sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) o sa ilang lokal nga kagamhanan.
Matod ni Sanchez, ang tigom niadtong Marso 26 nagtutok sa pagseguro nga adunay igong suplay ug pagpahimutang sa mga pamaagi sa pag-apud-apod, lakip na ang pagpalapad sa mga agianan sa pagbaligya ug pagpalig-on sa koordinasyon sa mga lokal nga kagamhanan aron mapadali ang pagpatuman niini. / CDF