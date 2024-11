Taga Brgy. Paknaan nabalaka sa riprap

Pipila ka mga lumolupyo sa Barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandaue ningpadayag og dakong kabalaka bahin sa nagpadayong riprap flood control project sa ilang komunidad.

Nag-unang isyo nga gipadayag sa mga residente mao ang gitas-on sa koral nga gitukod nga ilang gituohan nga adunay implikasyon sa kaluwasan, visibility, ug airflow sa lugar atol sa press conference niadtong Miyerkules, Nobiyembre 6, 2024.

Usa ka lokal nga residente nga si Ely Coming niingon nga samtang ang komunidad dili supak sa mga lakang nga manalipod kanila gikan sa pagbaha, ang kataas sa istruktura nakapaalarma.

Nag-unang gikabalak-an sa mga residente mao ang ilang kakuwang sa direktang pagmonitor sa Butuanon River.

“Dili na nato makita ang sapa. We would like to monitor the water level of the Butuanon River para kung motaas ang tubig, mapreparar na nato ug mabalhin ang atong mga gamit sa mas taas nga lugar,” matod ni Coming.

“Mao ni karon, gibabagan na ta ug dili na nato makita ang Butuanon River, dili na flood control, firewall na kay dili na makaagi ang hangin,” dugang ni Coming.

Siya nangatarungan nga ang gitas-on mahimo ug maghatag og potensyal nga peligro sa komunidad labina kon mapakyas ang paril.

Ang kasamtangang riprap anaa sa kapin sa 5 metros ang gitas-on ug kabahin sa mas dakong flood control project ni Lone District Reps. Emmarie “Lolypop” Quano-Dizon nga naglangkob sa 6,900 linear meters diin 1,260 metros ang anaa sa Barangay Paknaan.

P127M BUDGET

Laing residente nga si Gregorio Tebordo niingon nga aduna nay kasamtangang riprap luyo sa bag-ong estraktura nga epektibo sa pagdumala sa nangaging mga insidente sa pagbaha.

Nagtuo sila nga sobra na ang gidugang nga gitas-on sa bag-ong paril ug delikado ilabi na sa miaging insidente sa Barangay Maguikay diin ang 15 metros nga riprap wall nahugno niadtong Oct.29.

Matod ni Alexander Bacalso ang foreman sa ZLREJ Trading and Construction Corp nga ang bag-ong estraktura naglakip sa reinforced features sama sa structural sheet piles ug stone masonry nga may sukod nga hangtod sa 1.6 metros gikan sa base nga adunay dugang nga steel reinforcements nga labaw sa maong gitas-on.

Gihatagan og gibug-aton ni Bacalso nga ang bungbong gidisenyo nga adunay kalig-on sa hunahuna.

Ang disenyo sa bungbong naglakip sa base layer nga hinimo sa stone masonry hangtod sa 1.6 metros ug sa ibabaw niini gidugang ang steel reinforcements aron mapun-an ang kalig-on.

Ang proyekto nagsugod niadtong Marso 2024 ug gikatakdang mahuman sa sunod tuig, matod ni Bacalso.

Gidepensahan ni Department of Public Works and Highways Central Visayas (DPWH 7) Engineer Alexis May Dy, Hepe sa Planning and Design Section, ang desisyon nga tukoron ang paril niining gitas-on.

Matod ni Dy nga kabahin kini sa estratehiya aron malikayan ang pagbaha kon motaas na ang tubig sa Butuanon.

Kini nga teknik sa pagtukod nagsiguro sa integridad sa estruktura sa kuta nga naghimo niini nga lig-on nga igo sa pagdumala sa taas nga gidaghanon sa tubig panahon sa baha. / CAV