Taga Busay nakatilaw na gyud og tubig sa MCWD human sa 30 ka tuig

Human sa kapin tulo ka dekada nga pagpuyo nga walay masaligang tinubdan sa tubig, ang mga residente sa Sitio National Housing Authority (NHA) ug mga kasilinganang sityo sa Barangay Busay, duna na gyuy tubig gikan sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD).
Sa usa ka Facebook post sa Cebu City News, si City Mayor Nestor Archival niadtong Martes, Disyembre 23, 2025, personal nga ningsusi sa mga bag-ong gitaod nga MCWD stub-out connections nga karon nagserbisyo na sa dili mominus 240 ka residente sa maong upland community.
Ang proyekto opisyal nga nagsugod pinaagi sa usa ka groundbreaking ceremony niadtong Septiyembre, nga gitambongan ni Mayor Archival ug mga opisyal sa MCWD pinangulohan ni General Manager Edgar Donoso.
Kini nagpakita sa pasalig sa kagamhanan sa dakbayan sa pagpalambo sa mga batakang serbisyo sa mga barangay sa kabukiran.
Sumala sa MCWD, mokabat sa 12 ka stub-outs ang nataod na sa Sitio NHA ug sa mga kasilinganang dapit. Aduna pay dugang unom ka stub-outs nga gitakdang itaod sa Enero 2026, diin gilauman nga makabenepisyo ang dugang 120 ka residente.
Lakip na niini, ang mga pamilya nga nagpuyo sa duol nga relocation site.
Daghan ang nipadayag sa ilang kahupay ug pasalamat samtang miagas na gyud ang tubig sa ilang komunidad human sa 30 ka tuig. / CAV