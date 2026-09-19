Taga CCTO pataka’g park, gipamulta

Wa pasayloa ang kawani mismo sa Cebu City Transportation Office (CCTO) ang ilang kaugalingo’ng kawani human nga nakalapas sa lagda sa trapiko niadtong Miyerkules, Septiyembre 16, 2026.
Naatlan nga naka-illegally park ang sedan nga sakyanan sa maong CCTO personnel hinungdan nga gi-isyuhan og citation ticket gumikan sa maong kalapasan.
“No exemption. No special treatment. No one is above the law,” post sa hepe sa CCTO Raquel Arce.
Nakabayad og P1,500 nga penalty ang maong kawani.
“Rules apply to everyone—regardless of position, affiliation, or who you are. Disiplina sa kadalanan, para sa tanan,” dugang pa ni Arce sa iyang post sa social media. / FVQ