Taga France gihapon ang napili nga 2024 NBA No. 1 overall pick

Laing basketbolista sa France nga si forward Zaccharie Risacher ang gipili sa Atlanta Hawks isip No. 1 overall pick sa 2024 National Basketball Association (NBA) Draft ning Huwebes, Hunyo 27, 2024 (PH time) sa Barclay’s Center sa New York.

Si Risacher misunod sa lakang sa iyang kababayang si 7-footer Victor Wembanyama, kinsa gipiling No. 1 overall pick sa San Antonio Spurs sa niaging tuig.

“So exciting. There’s a lot of feelings and emotions right now,” matod ni Risacher. “I don’t know what to say, but ... I’m so blessed.”

Ang 19 anyos ug 6’9” nga magduduwa gilaumang mopirma sa Hawks og $57.2 million nga kontrata nga molanat og upat ka mga tuig.

Laing 19 anyos nga Frenchman nga si Alexandre Sarr ang gipili sa Washington Wizards isip No. 2 overall pick.

Sa kasaysayan sa NBA, mao kini ang labing unang higayon nga ang top two picks pulos wala’y kasinatian sa college basketball.

Si American Reed Sheppard maoy gipili sa Houston Rockets isip No. 3 overall pick. / AP