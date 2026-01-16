Taga Marikina midaog sa P15.8M nga Superlotto

Gianunsiyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) niadtong Biyernes, Enero 15, 2026 nga taga Marikina City, Metro Manila maoy nagbinugtong nga winner sa Superlotto 6/49.
Nadag-an niya ang P15.8 milyunes sa number combination nga 14-24-10-05-15-11.
Ang maong winner adunay usa ka tuig nga mo-claim sa iyang daog ngadto sa PCSO main office sa Mandaluyong City.
Base sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law ang mga nidaog sa lotto nga kapin sa P10,000 ang kuhaan sa buhis nga 10 porsiyento.
Adunay 81 ka tawo ang nakadaog og P50,000 sa lima ka sakto nga numero, samtang 2,763 ang nakadaog og P1,200 sa upat ka sakto nga numero, samtang P50 nga ang gidag-an sa tulo ka correct digits nga moabot ngadto sa 35,655 ang mga nakadaog. Ang Superlotto 6/49 bolahon matag Martes, Huwebes, ug Dominggo. / PNA