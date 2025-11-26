Taga Quiot nga pusher, nakuhaan og P1.7M shabu

Gibalhog sa Mabolo Police Station ang 31-anyos nga lalaki nga taga Barangay Quiot, Siyudad sa Sugbo human kini gidakop sa gilusad nga buy-bust alas 8:36 sa gabii, Martes Nobiyembre 25, 2025, sa Sityo Marina, Barangay Mabolo.
Ang suspek giila nga si Orlando Lomolyo Villamor alyas Lando, 31, giilang high value individual nga taga Sityo Banika, Barangay Quiot.
Nakuha sa mga sakop sa Drug Enforcement Unit sa Mabolo Police Station ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 250 gramos nga dunay standard drug price nga P1.7 million.
Ang mga nakuha nga ebidensya giduso na ngadto sa PNP Regional Forensic Unit 7 alang sa himuon nga chemical analysis.
Giandam na sab ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspek.