Taga Sogod midaug sa Sugbo Negosyo 2

Usa ka tighimo og furniture gikan sa lungsod sa Sogod, amihanang bahin sa Sugbo gidayeg isip ikaduhang Grand Champion sa Sugbo Negosyo Season 2, usa ka economic assistance program sa tibuok probinsya nga iya sa Cebu Provincial Government.

Si Merry Rose Pepito, tag-iya sa Pepito Handcrafted Furniture sa Sogod, nakadawat og P500,000 nga premyo nga anaa sa QR-coded cards isip grand winner sa Sugbo Negosyo Season 2 atol sa awarding ceremony nga gipahigayon sa Social Hall, Capitol compound niadtong Disyembre 14, 2023.

Sa kalampusan sa programa, si Cebu Governor Gwendolyn Garcia human sa awarding ceremony, nipahibalo sa season 3 sa Sugbo Negosyo alang sa sunod tuig.

Gihinganlan usab ang mga runners-up sa programa, Nicola Enriquez sa Bez Acre Farm Products gikan sa Toledo City (ikaduha), Shareen Rivera sa Whisk and Beyond Cakes and Pastries gikan sa lungsod sa Dalaguete (ikatulo), nakadawat og P300,000 ug P200,000 sa mga voucher gikan sa Kapitolyo, matag usa.

Ang nahibilin sa Top 7 winners makadawat matag usa og P100,000 isip dugang kapital sa ilang tagsa-tagsa ka negosyo.

Gigamit ni Pepito ang QR-coded cards sa paglukat sa naaprobahan nang mga butang gikan sa mga kaubang tindahan sa kagamhanang probinsiyal sama sa mga supermarket ug mga general merchandise ug gigamit ang mga butang sa pagpalambo sa iyang negosyo.

Siya nipatigbabaw ug maoy mananaug gikan sa 35 ka Medium, Small, and Micro Entrepreneurs (MSMEs) gikan sa 10,000 ka mga benepisyaryo sa programa, kinsa gihatagan og pasiunang P10,000 nga kapital sa lalawigan sa Sugbo pinaagi sa QR-coded cards aron matabangan sila sa pagpalambo sa ilang mga negosyo.

Sa unang batch sa Sugbo Negosyo, adunay dul-an sa 8,000 ka mga benepisyaryo.

Napili usab si Pepito sa Top 10 winners nga nakadawat og P100,000 nga pundo ug mentorship gikan sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry (MCCI) uban sa suporta sa ilang mga Provincial Board Members ug sa Department of Trade and Industries (DTI).

Nailhan ang iyang lungsod nga pinuy-anan sa labing maayo nga hinimo sa kamot nga muwebles ug mga tighimo sa dekorasyon sa balay.

Sa report gikan sa Sugbo News, nagsugod si Pepito sa panahon sa kataas sa pandemya sa dihang naa siya sa weaving ug pagkahuman nipadayon pagdumala sa negosyo sa iyang amahan samtang nagpadayon siya sa paghimo og mga produkto nga furniture gikan sa mga lumad nga materyales, labi na ang “rattan”.

Nagsugod siya sa inisyal nga kapital nga P800 alang sa usa ka produkto, ang banga nga uway nga gihinganlan usab og ‘Padayon’.