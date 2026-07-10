Taga Toledo nabalaka sa ashfall gikan sa Kanlaon

Nabalaka ang mga residente sa Dakbayan sa Toledo tungod sa ashfall nga gidala sa pagbuto sa Mt. Kanlaon niadtong Huwebes, Hulyo 9, 2026.
Bisan og naanad na sila sa kusog nga hangin nga dala sa habagat, mao kini ang unang higayon nga nakasinati sila og ingon kadaghang volcanic ash sa dakbayan.
Alang sa tindera sa karenderya nga si Jeralyn Alloso Romagos, gamay nga nakaapekto ang insidente sa iyang adlaw-adlaw nga negosyo.
“Gitabunan na lang nako ang among mga sud-an kay abog lagi kaayo,” matod ni Romagos.
Samtang, ang senior citizen nga si Cecila Aviles Halangdon niingon sab nga dili komportable ang kahimtang sa hangin alang sa pagginhawa.
Bisan og gitambagan sila nga magsul-ob og face mask, matod niya nga lisod sab ang pagginhawa kon magsul-ob niini sa tanang higayon.
Sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), ang kusog nga hangin nga dala sa habagat ug gipalig-on sa Super Typhoon Inday maoy nagdala sa volcanic ash ngadto sa dakbayan. Samtang, gipamatud-an ni Toledo City Mayor Joie Perales nga ilang gihimo ang gikinahanglang mga lakang aron mapanalipdan ang publiko ug giawhag ang mga residente nga magpabilin sulod sa ilang panimalay.
“Stay at home, keep safe kay all residents naapektuhan gyud ta tanan ani,” matod sa mayor atol sa emergency council meeting.
Hangtod sa Biyernes sa buntag, Hulyo 10, gitaho sa Environmental Bureau Management (EMB) nga nibalik na sa “good PM10 level” ang kalidad sa hangin sa Dakbayan sa Toledo./ UP Cebu Intern Gabriel Solamo