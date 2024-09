Tagle mihimakak nga may giduso nga produkto

Gihimakak ni Cardinal Luis Antonio Tagle niadtong Sabado, Septiyembre 7, 2024, ang akusasyon ug wala moendorso og bisan unsang produkto sama sa gipakita sa pipila ka pahina online, ug gipasidan-an ang publiko nga magmatngon batok sa mga naghimo niini nga mga binuhatan.

Sa usa ka interbyo sa radyo, si Tagle, nga usa ka Dicastery for Evangelization Pro Prefect sa Vatican, nag-ingon nga wala siya niapil sa bisan unsang endorsement, lakip na ang mga relihiyusong butang.

“There are circulating emails, Facebook accounts, and videos, where I appear to be advertising or promoting products,” matod Tagle.

“You know, I have never endorsed any product, not even religious articles, so do not believe them," dasyon niya.

Gihimo ni Tagle ang pamahayag tungod sa pagkaylap sa mga advertisement online, ilabi na sa Facebook, diin nagpakita siya nga nag-endurso og herbal nga tambal, portable air conditioners, ug relihiyusong butang.

Si Tagle nagserbisyo isip kabahin sa delegasyon ni Pope Francis sa Apostolic Visit sa Indonesia, Papua New Gui­nea, Timor-Leste, ug Singapore. / SunStar Philippines