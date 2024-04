Tahas sa Nuggets pagdepensa sa korona malisod

Gituman sa Denver Nuggets ang hagit ni coach Michael Malone nga dili molugak human nila nadaug ang unang titulo sa NBA sa franchise.

Giangkon ni Malone ang malisod nga tahas aron mamahimo'ng back-to-back champion sa NBA sukad sa Golden State sa 2018

Hinuon, si Nikola Jokic nahimong mas maayo nga player sa laing makasaysayanong panahon nga naghimo kaniya nga paborito nga makadaug sa MVP award sa ikatulong higayon sulod sa upat ka tuig, sumala sa BetMGM Sportsbook.

Sila si Aaron Gordon, Michael Porter Jr. ug Kentavious Caldwell-Pope tanan ninglambo sa ilang mga duwa karon nga season.

Si Jamal Murray nakabaton og laing maanindot kaayo nga tuig bisan kon wala siya nakaduwa og 23 ka higayon tungod sa lain-laing mga sakit.

Si Reggie Jackson nipuli isip lider sa ikaduhang unit sa Nuggets human sa pagbiya ni Bruce Brown sa free agency ug nakig-uban siya ni Chris Braun ug Peyton Watson sa paghatag og makanunayon - ug usahay talagsaon - nga dula atol sa non-Jokic nga mga minuto.

“I’m most proud of the fact that as reigning world champion we haven’t been satisfied the whole year,” matod ni Malone. “You gotta stay hungry because we have 29 teams right behind us trying to take what we have. And you need the requisite mindset, energy, focus, discipline, urgency, whatever you want to call it, and we had it.”

Ang Nuggets nibuak sa ilang kinatibuk-ang daog nga upat, mitapos sa 57-25, nagtabla sa Oklahoma City alang sa labing maayo sa West, apan ang Thunder midaug sa tiebreaker, mao nga ang Denver nahulog gikan sa top seed usa ka tuig na ang milabay ngadto sa No.2. / AP