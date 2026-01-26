Taho nga PBBM gipaubos sa operasyon, ‘fake news’

Gihulagway ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga “fake news” ang mga report nga giingong ipaubos sa operasyon si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. tungod sa sakit nga diverticulitis.
Sa usa ka press conference, si Castro niingon nga ang Presidente anaa sa Malacañang ug kasamtangang nagdumala og usa ka miting.
“Wala po tayong ganyang balitang maibibigay dahil sa ngayon, ang Pangulo ay nasa miting. Kaya, fake news po iyan,” matod pa niya.
Ang gihimo nga miting lagmit i-post aron mapakita nga ang Presidente anaa sa maayong kondisyon.
Niadtong miaging semana, ang Malacañang niingon nga si Marcos nagpalabay og usa ka gabii ubos sa medical observation isip paglikay human makasinati og dili maayong pamati sa lawas.
Sa usa ka video statement niadtong Huwebes, Enero 22, si Marcos niingon nga na-diagnose siya nga adunay diverticulitis, usa ka sakit nga komon kaayo sa mga tigulang.
“I’m fine. I’m feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na ‘yung problema,” matod sa Presidente.
“What happened was apparently, I now have diverticulitis. It’s a common complaint amongst people who are heavily stressed and people who are — I have to admit — growing old,” dugang niya. / TPM / SunStar Philippines