Taho vendor nag-ala Santa Claus

Usa ka 33-anyos nga lalaki ang nakadani og daghang kustomer sa iyang baligya nga taho tungod sa iyang talagsaon nga pamaagi pinaagi sa pagsul-ob og Santa Claus costume sa may Fuente Osmeña Circle sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes, Disyembre 15, 2025.
Si Ariel Kimpan nga taga Barangay Quiot sa maong dakbayan, namaligya og taho sukad pa sa iyang pagkabata.
Aduna siyay tulo ka anak.
Ang pagpamaligya og taho maoy tinubdan sa iyang kita para sa pamilya.
Iyang nakat-unan ang maong panginabuhian gikan pa sa iyang amahan nga nailhan usab sa pagsul-ob og pormal nga sinina kon mamaligya og taho.
Magsugod siya sa iyang adlaw sa alas 6 sa buntag, duol sa usa ka mall sa South Road Properties diin kasagaran sa iyang mga kustomer kadtong mga nag-jogging.
Pagka-alas 8 sa buntag, mobalhin siya sa Fuente Osmeña aron didto ipa-dayon ang iyang pagpamaligya. / Estorya ug hulagway ni Juan Carlo de Vela