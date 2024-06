Taiwan gimakmak sa Gilas

Gipasutoy sa Gilas Pilipinas ang ilang opensa sa 3rd quarter aron makmakon ang Taiwan Mustangs, 74-64, sa usa ka exhibition game niadtong Lunes sa gabii, Hunyo 24, 2024, sa Philsports Arena sa Pasig City.

Nangulo sa Gilas mao si Dwight Ramos, kinsa nitali og 19 puntos, upat ka steals ug tulo ka rebounds sa iyang pagpuli sa obligasyon sa adunay angol nga si Scottie Thompson isip pointguard.

Si naturalized player Justin Brownlee niamot og 12 puntos ug 15 ka assists alang sa Gilas, nga nakadawat sab og siyam ka puntos gikan kang Kai Sotto ug walo ka puntos gikan kang June Mar Fajardo.

“We weren’t concerned about winning or losing this game,” matod ni Gilas coach Tim Cone nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

“We wanted to play a certain style. We worked hard on the defensive side, and this is exactly what we needed. We wanted it to be hard, we did not want it to be easy. If it was easy, it was not going to help us.”

Nanginit dayon ang Gilas pagsugod sa duwa ug nakaposte kini’g 17-4 nga labaw.

Ang Mustangs, nga gilangkuban nila ni kanhi magduduwa sa Philippine Basketball Association (PBA) nga si Alex Cabagnot ug kanhi PBA import Rashawn McCarthy, ningpahak sa labaw sa Gilas ngadto sa lima na lang ka mga puntos sa halftime.

Human niini, ningdonimar ang Gilas sa hinakutay og puntos, 21-12, aron pagposte og 17 puntos nga labaw.

Wala na molingi pagbalik ang Gilas human niini hangtod na sa katapusang gutlo.

Ang duwa tipik sa preparasyon sa Gilas alang sa umaabot nga 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament.

Human niini, molarga ang Gilas paingon sa Europe aron mosagubang og laing tune-up games batok sa Turkey karong Hunyo 27, ug Poland karong Hunyo 30.

Puntos matag usa:

Gilas Pilipinas (74) – Ramos 19, Brownlee 12, Sotto 9, Fajardo 8, Tamayo 7, Aguilar 6, Perez 3, Amos 3, Oftana 3, Newsome 2, Quiambao 2.

Taiwan (64) – Lopez 15, Cabagnot 13, McCarthy 12, Deguara 10, Robinson 5, Borja 3, Yan 2. / ESL