Taiwan gitay-og sa 6.6 magnitude nga linog

Usa ka kusog nga 6.6 magnitude nga linog ang niigo sa kadagatan sa sidlakang bahin sa Taiwan niadtong alas 11:05 sa gabii sa Sabado, Disyembre 27, 2025, nga naghatag og kusog nga pag-uyog sa tibuok isla.
Sumala sa datos gikan sa US Geological Survey (USGS), ang linog nahitabo sa giladmon nga gibanabana nga 67-72.8 ka mga kilometro (41-45 ka milya), hinungdan sa dakong pagtay-og sa amihanan ug sidlakang mga rehiyon.
Gitaho sa Central Weather Administration ang managlahing gikusgon sa pag-uyog, diin mas kusog kini sa mga dapit nga duol sa sentro sa linog sa kadagatan sa probinsya sa Yilan.
Matod ni Chen Ta-yi, usa ka senior official sa Earthquake Monitoring Center sa Central Weather Administration, narekord sa ilang ahensya ang magnitude 7.0 nga linog ug usa kini sa pinakakusog nga niigo sa Taiwan sa ninglabayng mga dekada.
Iyang gipahayag nga dili isalikway sa mga awtoridad ang posibilidad sa mga aftershock nga moabot sa magnitude 5.5 o mas taas pa sulod sa sunod nga semana, diin ang amihanang Taiwan ang lagmit nga maapektuhan.
Sa sayong mga taho, wala pay natala nga nangamatay, apan giawhag ang mga lumolupyo sa pagsunod sa mga protocol sa kaluwasan samtang nagpadayon ang aftershocks.
Ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. nipahibalo nga nagpagawas sila og mga trabahante sa pipila ka sa ilang mga pasilidad isip precautionary measure human maabot ang limitasyon alang sa evacuation.
Samtang, dunay mga bahin sa kisame sa Taipei’s Taoyuan International Airport ang nahugno sumala sa Central News Agency. Daghan usab nga mga netizens sa tibuok Taiwan ang nag-post sa social media mahitungod sa ginagmay nga mga kadaot sa ilang mga panimalay.
Gikompirmar sa PTS News ang pagkapalong sa kuryente sa Nan’ao Township sa Yilan, samtang ang mga awtoridad nagpadayon sa pagsusi sa mga imprastraktura ug risgo sa aftershocks.
Sumala sa Nuclear Safety Commission, nagpahigayon na sila og mga inspeksyon ug gikompirmar nga ang Nuclear Power Plants No. 1, No. 2, ug No. 3 normal nga nag-operate ug walay nakitang bisan unsang problema.
Naapektuhan usab ang serbisyo sa tren, diin temporaryong gipahunong ang Kaohsiung Rapid Transit ug ang light rail. Ang tanang tren sa Taipei Metro gimandoan usab nga dili lang una padaganon samtang gihimo ang safety checks.
Nakadawat ang kapulisan sa Taipei og duha ka mga taho mahitungod sa mga tawo nga na-trap tungod sa linog, ug daling nagpadala ang fire department og mga personnel aron matabangan ang apektadong mga residente.
Ang Taiwan nahimutang sa "Pacific Ring of Fire," usa ka dapit nga daling maigo sa mga linog ug pagbuto sa bulkan. Kapin sa 2,300 ka mga tawo ang namatay sa 7.6-magnitude nga linog nga nahitabo niadtong 1999 ning maong nasod. / Gikan sa wires