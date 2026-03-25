Taiwan, potensyal nga destinasyon alang sa household service workers

Ang Taiwan giisip na karon nga usa ka potensyal nga destinasyon alang sa mga Filipino household service workers (HSWs), sumala sa usa ka local recruitment consultant.
Sa usa ka pamahayag, gibutyag ni Emmanuel Geslani nga ang mga panimalay sa Taiwan abli na karon alang sa mga migranteng trabahante.
“Our friendly neighbor up North will now accept Filipina domestic helpers starting this year,” matod ni Geslani.
Siya niingon nga kining maong kalambuan naghatag og maayong tilimad-on, ilabi na alang niadtong bag-ohay lang nga gipapauli gikan sa mga nasod sa Middle East nga gihapak sa gubat.
“The country has a large supply of experienced domestic helpers with deployment of households service workers expected to decline in the next few months in the Middle East,” sigon pa niini.
Sumala sa Ministry of Labor sa Taiwan, ang mga pamilyang Taiwanese nga adunay labing minos usa ka anak nga ubos sa 12 anyos ang panuigon mahimo nang mo-hire og mga migranteng katabang sa panimalay.
Matod sa ministeryo, ipatuman ang palisiya nga “No Placement Fee,” apan ang mga aplikante kinahanglan nga mopaubos sa espesyal nga pagbansay sa pagdumala sa panimalay ug mubo nga kurso sa pinulongang Mandarin aron mahimong kwalipikado.
Ang minimum nga sweldo kada bulan anaa sa NT$20,000, nga mokantidad og P40,000, sumala sa Kagamhanan sa Taiwan.
Sukad nibuto ang gubat sa Middle East, ang Department of Migrant Workers (DMW) nakapauli na og 2,630 ka mga OFW gikan sa mga dapit nga apektado. / Anton Banal / SunStar Philippines