Taiwanese boxer paawayon og title fight sa Big Yellow

Nagbunga na ang grabeng paningkamot ug dedikasyon ni Taiwanese fighter Ming Hung Lee human gihatagan siya og oportunidad sa iyang Cebu promoter, Big Yellow Promotions, aron makaaway sa Foundation (WBF) regional title karong Hulyo.
Hinuon, gitataw ni Big Yellow Boxing Gym head coach Christopher “Ping-Ping” Tepora nga padayon pa sila nga nangita og kontra, labing seguro usa kini ka Pinoy.
Sulod na sab sa unom ka tuig nga nag-training si Lee sa Big Yellow Promotions. Ang tanan niyang away gipahigayon sa Pilipinas.
Nahiabot siya sa sabakan sa Big Yellow Promotions niadtong 2018.
Gipasabot ni Tepora nga ilang nakita ang determinasyon ni Lee nga mahimong kampyon ug gibuhat nila ang tanan aron matabangan siya sa pagtuman sa pangandoy niini.
Sa labing una niyang away isip pro boxer niadtong 2017, nirehistro si Lee og impresibong 2nd round stoppage nga kadaugan batok kang Wilfredo Ruta sa Masbate.
Nidaog si Lee sa nag-una niyang pito ka away una niya nasinati ang labing una niyang pilde niadtong 2019.
Si Lee naggunit og 11-1, 8KOs nga rekord. / EKA, ESL