Taiwanese gikastigo ni Sumabong

Nahiusa ni Filipino Joseph “The Hunter” Sumabong ang duha ka regional titles human sa iyang dominanteng unanimous decision nga kadaugan batok kang Taiwanese Jheng Ciou “Baby Face Killer” Ciou sa main event sa “Kumong Bol-anon 25" boxing series sa PMI Bohol Boxing Promotions niadtong Sabado, Hulyo 11, 2026, sa Holy Name University (HNU) Patrick Brader Gym sa Tagbilaran City, Bohol.
Ning maong kadaugan, nailog ni Sumabong ang Orient Pacific Boxing Federation (OPBF) minimumweight title gikan kang Ciou aron idugang sa iyang World Boxing Organization (WBO) Asia-Pacific and Oriental and Pacific Boxing Federation (OPBF) minimumweight title.
Sa nag-unang unom ka rounds, si Ciou maoy nagsige og asdang apan kanunay lang siyang nataymingan sa mga kusog nga kumo ni Sumabong, kinsa nakahimo niini bisan nagsige siya’g atras niadtong mga higayuna.
Adunay higayon nga napatumba ni Sumabong si Ciou pinaagi sa body shots, hinuon wala ra kaayo naantimano si Ciou ug nakabangon dayon kini.
Pagsugod sa 7th round, si Sumabong na sab ang nagsige og ataki ug bisan wala man tuod niya na-knockout si Ciou apan iya kining gikastigo hangtod na sa pagtingog sa katapusang bagting.
Gipasabot ni Sumabong nga kahibalo siya nga dili bastabasta mapatikangkang si Ciou.
“Nag-expect gyud ko (nga lig-on si Ciou). Sa round one pa lang daan, kuan gyud siya, champion gyud siya. Mat-an pud kaayo ba, veteran’s move. Napakita gyud niya nga champion siya, gahi kaayo,” matod ni Sumabong.
Ang tulo ka judges nirehistro og 99-90, 97-92, ug 98-91, sa ilang scorecards.
Si Sumabong nisaka sa 11-1, 5KOs nga rekord samtang si Ciou natagak sa 9-1-1, 8KOs nga rekord.
Ang manager ni Sumabong nga si PMI Bohol Boxing Stable chief Atty. Floriezyl Echavez-Podot nagkanayon nga plano niyang padepensaon si Sumabong sa bisan asa sa iyang duha ka regional titles alang sa sunod away niini.
“Kon modepensa man gani siya sa iyang belts, duha na man WBO ug OPBF, mao gihapon foreigner nga kontra atong pangitaon,” batbat ni Podot.
Apan giklaro ni Podot nga kon adunay oportunidad nga moabot nga makaaway og world title si Sumabong, hayan dili siya magmakuli sa paghangop niini.
Sa top supporting bout, gipukan ni International Boxing Federation (IBF) Asia light flyweight title champion Filipino Shane Gentallan (15-1, 7KOs) pinaagi sa unanimous decision si Chinese Xiaokang Song (6-4, 1KO) sa usa ka non-title bout.
Sa undercard, ningdaog sila si IBF Asia flyweight champion Leonard Pores III batok Renoel Pael (UD), Christian Balunan batok Arvin John Sampaga (KO 4), Reymart Tagacanao batok Jessie Bell Goltiano (KO 3), Jericho Acaylar batok Michael Adolfo (UD), Sugarey Leonard Pores batok Venjie Patac (UD), ug Dryxz Russel Sardalla batok Jethro Illusorio (UD). / ESL