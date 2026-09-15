Taj Gibson miretiro na sa NBA

Ang power forward nga si Taj Gibson nikadesidar na sa pagretiro human sa 17 ka seasons ug mosugod na sa iyang bag-ong karera isip assistant coach sa Chicago Bulls sa National Basketball Association (NBA).
Ang 6-foot-9 nga si Gibson niduwa sa walo ka teams sa iyang NBA career diin nag-average siya og 8.3 puntos ug 5.7 rebounds sa 1,012 games.
Malakip ang 41-anyos sa assistant coach ni head coach Tiago Splitter.
Ang uban nga assistant coaches mao sila si Wes Unseld Jr., Blake Ahearn, Jamelle McMillan, Rex Kalamian, ug Jonah Herscu.
Si Gibson nagsugod sa iyang playing career sa Bulls nga maoy ni-draft niya sa first round tuig 2009.
Sa susamang team pud magsugod ang coaching career niini. / RSC