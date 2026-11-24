Nitala og labing daghang kaso sa dengue sa tibuok Cebu Province ang Dakbayan sa Talisay nga niabot na sa 1,008, diin unom ang namatay, base sa labing uwahi nga datos sa probinsiya.
Tungod niini, subling nanawagan si Governor Pamela Baricuatro sa publiko nga magmatngon ug doblehon ang pag-amping batok sa maong sakit human nisaka pag-ayo ang kaso sa dengue sa tibuok probinsiya.
Gipahinumdoman sa gobernador ang matag pamilya nga ang paglikay sa dengue magsugod sa kaugalingong paningkamot, ilabi na sa pagmintinar sa kalimpyo sa palibot ug pagseguro nga walay mga lugar nga mahimong itloganan sa lamok.
Base sa datos gikan Enero 1 hangtod Nobiyembre 20, 2026, niabot na sa 8,882 ang natala nga kaso sa dengue sa 50 ka local government units (LGUs) sa Cebu Province, diin 58 na ang namatay.
Nisaka ang gidaghanon itandi sa 4,809 ka mga kaso ug 13 ka namatay sa susamang panahon niadtong 2025.
Human sa Talisay, nisunod ang Toledo City nga adunay 893 ka kaso ug tulo ka namatay, Medellin nga adunay 563 ka kaso ug usa ka namatay, ug Minglanilla nga adunay 466 ka kaso ug usa ka namatay.
Gisundan sa Dalaguete nga adunay 408 ka kaso ug tulo ka namatay; Consolacion, 385 ka kaso ug upat ka namatay; Cordova, 346 ka kaso ug tulo ka namatay; Danao City, 332 ka kaso ug tulo ka namatay; Liloan, 311 ka kaso ug lima ka namatay; ug Argao, 299 ka kaso ug duha ka namatay.
Nakatala sab og upat ka namatay tungod sa dengue ang Lungsod sa Madridejos.
Sa tibuok Central Visayas, niabot na sa 21,357 ang kaso sa dengue ug 119 ang namatay gikan Enero 1 hangtod Nobiyembre 14, 2026, sumala sa report sa Department of Health (DOH) 7.
Mas taas kini kon itandi sa 23 ka namatay nga natala sa tibuok tuig sa 2025.
Una na nga gikompirmar ni Cebu Provincial Health Officer Dr. Sheila Faciol nga naghuot ang mga provincial hospital tungod sa dungan nga pag-atiman sa mga pasyenteng adunay dengue, trangkaso o flu, ug uban pang mga sakit.
Matod ni Faciol, nibalik sa pagsaka ang kaso sa dengue sa probinsiya sa Nobiyembre. / ANV