Talisay City mokiha niadtong  magpataka’g labay sa basura

Dili magpanuko si Talisay City Mayor Gerard Anthony “Samsam” Gullas sa pagsang-at og pormal nga reklamo batok niadtong mga indibidwal ug establisemento nga magpataka og labay sa ilang basura sa iyang siyudad.
“We will file the appropriate criminal, civil, and administrative cases against every individual and establishment found responsible for this illegal dumping,” matod ni Gullas niadtong Lunes, Agusto 3, 2026.
Kini human nasakpan ang usa ka wing van nga nisulay og labay sa basura nga gituohang gikan sa usa ka resort sa Mandaue City.
Gitakda unta nga ilabay ang gikarga nga basura ngadto sa sa Sityo Tabok Sapa, Barangay Jaclupan, Talisay City, niadtong Agusto 3, 2026.
Subay sa inspeksyon, nasuta nga usa ka kontraktor nga giila nga si Jovan ang giingo’ng gi-hire sa usa ka ginganlan og Bimbo aron ilabay ang mga basura.
Apan si Bimbo giingong ni-hire sab kang Jerome nga maoy nagmaneho sa wing van.
Usa sab ka Niko, residente sa Barangay Jaclupan, ang giingong maoy contact ni Jovan aron makigsabot kon asa ilabay ang mga basura.
Kasamtangang gikustodiya sa Talisay City Police ang duha ka suspek nga sila si Jerome ug Jovan.
“There will be no exemptions, no special treatment, and no exceptions. The law applies equally to everyone,” dugang ni Gullas. / ANV