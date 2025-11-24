Talisay dili moapil sa Sinulog 2026

Gipahibalo ni Talisay City Mayor Gerald Anthony “Samsam” Gullas nga dili ipadayon ang pipila ka dagkong kalihukan, lakip ang ilang 2025 Christmas program, ang pag-apil sa kompetisyon sa Sinulog 2026, ug ang 2026 Charter Day concert.
Kini aron ibalhin ang pundo ngadto sa pagtukod pag-usab sa mga komunidad nga grabeng naigo sa Bagyong Tino.
Matod ni Gullas, nakab-ot ang desisyon sa miaging semana human masusi ang gidak-on sa kadaot sa pipila ka mga barangay nga labing naapektuhan sa bagyo.
Apan magbutang gihapon ang siyudad og Christmas tree ug belen sa city hall grounds nga ang mga dekorasyon karong tuiga mas simple itandi sa miaging mga selebrasyon.
“Dili sa gyud ta mag-focus og panindot sa atong Christmas program. We will still put up symbols of hope, but this is not the time for lavish displays. Mas kinahanglan nato nga motabang sa mga lugar nga na-washout sa Bagyong Tino, ” matod ni Gullas.
Dugang niya, ang budget nga orihinal nga gigahin alang sa Christmas program, sa pag-apil sa Sinulog, ug sa Charter Day concert, gamiton na hinuon sa pagsuporta sa rehabilitasyon ug recovery efforts.
Matod sa mayor nga daghang mga Talisaynon ang nagkinahanglan pa og tabang.
Nahinumdom sab si Gullas nga ang siyudad naghimo og susamang kausaban atol sa ilang bag-o lang nga piyesta diin gipakunhod ang mga kalihukan sa kalingawan aron makatabang sa mga LGU sa Amihanang Cebu nga naigo sa bagyo.
“Ang savings nato ani, ato igasto sa atong own rehab and recovery,” matod niya. / CAV