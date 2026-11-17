Magpinaksitay sa quarter-finals ang Talisay City ug host City of Naga human nila gipangpukan ang ilang tagsatagsa ka kontra sa kulbahinam nga mga engkuwentro sa South Division Sweet 16 sa Cebu Governor’s Cup Under-18 Basketball Tournament sa Enan Chiong Activity Center niadtong Dominggo, Nobiyembre 15, 2026.
Ang two-time Governor’s Cup champion Talisay City ningpukan sa Moalboal, 67-61, samtang nasugakod sa City of Naga ang pagpanghulga sa Carcar City aron iposte ang 91-86 nga kadaugan.
Ang Talisay City gipangulohan ni Carl Jacob Cortes pinaagi sa iyang 17 puntos samtang nitampo og 10 puntos si Deron Abapo.
Ang Moalboal gipangulohan ni Klent Michael Sabac pinaagi sa iyang 20 puntos.
Sa laing duwa, nagbangis si Jack Ely Asildo ug nipabuto kini’g 32 puntos aron pangulohan ang City of Naga.
Samtang ang Carcar City gipangulohan ni Kurt Patrick Tampos pinaagi sa iyang 18 puntos. / JBM, ESL