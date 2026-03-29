Talk to Papa Joe: Abi ko ba og single

Dear Papa Joe,
Itago lang akong pangalan og alias Chris. Magpatambag unta ko nga naa ko nakaila usa ka sales promoter sa mall sa Mindanao, unya nagtuo ko nga single mom ra siya kay pareho mi kay ako sab single dad man, maong nakasabot ra siya.
Dugay na among relasyon, going five years nami una nako nahibaw-an nga naa aduna siya’y bana nga niuli gikan sa layong dapit. Unya karon naa mi anak nga girl, three years old na kay gatuo ko sa una nga single mom ra siya.
Wala man siya nitug-an. Unsaon kaha nako ni Papa Joe? Salamat po.
CHRIS
Chris,
Klaroha sa kon kasado ba or dili, naa may moingon nga bana pero di kasado. Basin pa diay og di pa sila kasado, wa gyu'y problema ana labi ug ikaw iyang pilion. Ang problema lang kon kasado sila kay puwede gyud mo makasohan.
Depende sad na sa rason sa babaye ngano. Ang pangutana, asa iyang anak isip single mom? Kon naa ninyo kay maayo.
Siguro pag-atubang mo sa barangay, kon di siya manghilabot ninyo sa bata ra, maayo ra sad. Pero di niya makuha ang bata, kana kon andam siya mosabot. Pero kon giilad ra siya sa babaye, kana wa ta masayod sa daghang sa mahimong sitwasyon ana. Meaning? Dawaton na lang ninyo kon unsa man gani.
Papa Joe
