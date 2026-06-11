Talk to Papa joe: Adunay rason

Dear Papa Joe,
Tawga lang ko ug Philip, 30 years old ug ulitawo, dating OFW pero balik sa Pilipinas kay nagkasakit ko sa kidney. Taudtaud gyud ko sa gawas ug ako ang bread winner, wa ko kahuman sa pagtungha pero napahuman naku akong mga igsuon kay unom mi kabuok.
Akong problema ron, medyo nausab ang tinagdan sa akong mga napahuman kay napugos sila ug puli sa akong turno. Nitrabaho sila pero igo ra sad ilang sweldo igasto sa amo kay nahurot naman sad akong savings sa akong sakit.
Tinuod nigasto man sila sa akong dialysis pero mao lagi na makadungog ko ug makapahiubos nga istorya kay forever na kuno sila mag gasto nako. Ok ra nako di na magpatambal para makapahulay sila ug makapahulay na ko.
Usahay gusto nako magpatiwakal kay wa nakoy gamit. Ang ako lang mama ug papa ang sige ug hangyo sa duha nako ka igsuon nga suportahan ko, pero mag-unsa man nga mabuhi ko pero wa nasay padulngan. Unsay angay nakong buhaton? Tambagi ko ninyo.
PHILIP
Philip,
Nakasabot gyud ko sa imong side ug nakasabot sad ko sa side sa imong mga igsuon. Siguro nakapangutana lang na sila nganong nahitabo pa na nimo nga unta nakalingkawas namo sa kalisud pero mura ra ug free trial. Pero kung ilang sabton mas gaan unta kay duha na sila gatabang kumpara sa imong gibuhat nila sauna nga ikaw ra usa ang nagsagubang.
Di lang ka mawad-an sa paglaum as long as buhi pa, kay maski naa kay problema sa kidney kung di lang ka mo give up makatabang man gihapon ka nila in some other ways kay naay mga masakiton diha sa ilang kidney nga nitrabaho gihapon sa ginagmay.
Kung able paka, magpatabang ka mamuhunan ug mag tindahan, Dili man gud sila pareho nimo maminsar mao nga makasulti sila ug bati. Ayaw unhi ang Ginoo sa gusto nalang nimo mahitabo, pagbuot niya kini tanan ug unsa ang sakit moabot nato naay rason, sama sa anak sa Diyos nga nasakitan sa paglansang, pagbugal bugal ug uban pa, pero nahitabo tungod kay naay rason.
Papa Joe
(Sa inyong tambag ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)