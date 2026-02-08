Talk to Papa Joe: Agwat

Dear Papa Joe,
Ako diay si Thelma, usa ka registered nurse. Ang tanan nakong kinabuhi ako ra gyud gi-focus sa eskuwela ug trabaho para ma-please akong mga ginikanan kay lagi akong mga ig-agaw kay pulos man mga nurse ug doktor ug kasagaran nila tua na sa laing nasod ug mao unta nay gusto sa akong mga ginikanan.
Pero di ko kabiya kay naa diri akong hinigugma ug gusto sad ko pamatud-an niya nga maski sa agwat sa among kahimtang, di nako siya biyaan nga di mi makasal. Wa man gud masayod akong parents nga naay uyab nako.
Bugtong anak ko nila ug nasayod ko nga ako ilang hope nga mahaw-as sa kalisod.
Pero sa akong sitwasyon, mahadlok ko mosulti nila nga usa ka guard akong uyab kay gusto man gud nila nga maminyoan nako kanang kapareho nako og trabaho o taas pa. Angay ba ko mosulti nila sa tinuod ug unsaon man usab?
THELMA
Thelma,
Siguro, kasagaran moingon nga sultihi na lang. Bitaw, siguro mamili sila pero once makita sa mga ginikanan ang lalaki nga gihigugma sa ilang anak, mahibaw-an sad nimo ang pitik sa ilang dugo. Kay sa tinuod kon ginikanan ka, di ka ganahan magkalisod imong anak puhon hilabi na wala na ang mga ginikanan ning kalibutana.
Usa pa, dili ubos nga trabaho kay depende sad na sa ahensya nga gitrabahoan sa usa ka guard kay naa'y mga guard nga dagko pa og suweldo sa uban. Usa pa gyud, wa ta masayod sa dagan sa panahon, kon maayo siyang tawo basin mas buligan pa mo og grasya puhon.
Siguro paminawa lang sad ang comment sa imong mama ug papa puhon, basin naa silay makita nga wa nimo makit-i karon.
PAPA JOE
