Talk to Papa Joe: Ako lang pirmi

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Nena, 30 anyos, minyo ug adunay duha kamga anak. Sukad nagtrabaho akong bana sa laing siyudad, ako na lang pirmi ang mosalo sa mga responsibilidad sa balay ug sa among mga anak. Bisan kapoy na kaayo ko, dili ko ganahan moreklamo kay basin ingnon ko nga reklamador. Pero usahay, mobati ko nga wala na’y nakakita sa akong kakapoy. Unsaon man nako pagpahibalo sa akong gibati nga dili mag-away ang among pamilya?
Nena,
Dili kahuyang ang pagpahayag sa imong gibati. Dili pud pasabot nga reklamador ka tungod kay nangayo ka og tabang ug pagsabot. Pakig-estorya sa imong bana sa kalma nga paagi ug ipasabot ang imong kahimtang. Hinumdomi, ang kaminyoon dili kompetisyon kon kinsa ang mas gikapoy. Panag-abaga kini sa kalipay ug kalisod. Kay ang tinuod nga gugma dili lang kay magpasensya, kon dili magtinabangay usab. Ug usa pa sab mao ang pagbutang sa Ginoo sa tunga sa inyong relasyon. Naa’y mga sitwasyon nga lisod kon tawo lang ang mosulbad niini.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)