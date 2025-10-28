Talk to Papa Joe: Akong inahan

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangalan nga Mae, taga norteng bahin sa Sugbo. Kinse anyos pa ko. Sauna nga wala pa magbuwag ang akong mama ug papa kay grabe mi kasuod sa akong mama ug sa akong mga igsuon, pero karon lahi na sukad nga nakakaplag si mama og laing lalaki nga gidala niya sa amo. Kining lalaki may pamilya sad ug duha ka mga anak.
Gipailaila ni mama namo nga iya kunong paryente mao nga wala na lang mi daghang pangutana pero didto nagkaanam na og kausab si mama. Pasagdan na lang mi niya ug magsige na siya ug lakaw ug diay to kuyog ang maong laki. Naa ba diay paryente nga mag-sex?
Ako gyud nakit-an, sukad ato giaway nako si mama ug sa iyang kalagot gipalayas ko ug didto na ko nagpuyo sa akong iyaan. Wa na gyud ni siyay pakabana namo, hasta pa sa eskwelahan pinasagdan mi maski pa sa pagdawat sa akong mga achievements, wala siya ug ang akong maestra na lang gud ang mo-represent. Gusto ko manimalos niya kanang sakit, apan unsa? Mao ni akong problema ug hinaot pa nga matambagan ko nimo.
MAE
Mae,
Klaro kaayong nabutaan si mama nimo sa iyang gugma sa laki nga nakahimo pa siya pagpamakak nga paryente lang kini. Sa imong edad basin batan-on pa sad imong mama ug nagpangita ni og kalipay sa laing nilalang nga kalipay nga dili mahatag sa anak. Basin dili sa siya gusto nga magtipon mo. Basin naa siyay nakit-an sa lalaki nga mabutang nimo sa kakuyaw. Paninguha na lang gyud day kutob sa imong makaya kay sa akong tan-aw, dili sad mo pasagdan sa inyong iyaan, ug usa pa, asa diay imong papa? Timan-i nga siya maoy angay mo-provide ninyo kay siyay amahan.
Papa Joe