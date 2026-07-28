Talk to Papa Joe: Anak ug ang lola

Dear Papa Joe,
Ako diay si Berlay. Naa koy usa ka anak sa akong unang partner, ug wala na mi sa iyang papa karon. Karon, naa na pud koy bag-ong partner, ug magduha ka bulan na sukad nanganak ko sa among anak. Gusto sa akong partner nga moanhi ko sa Cebu kay diri man iyang trabaho. Apan ang akong kamaguwangan nagpabilin sa probinsiya uban sa iyang lola. Gusto unta nako nga dalhon siya pero ang iyang lola di mosugot kay mingawon daw siya. Gusto gyud unta nako nga ako mismo ang mag-atiman niya. Karon nakonsensya ko kay ang iyang manghod akong maatiman matag adlaw, samtang siya naa sa probinsiya. Unsa man angay nakong buhaton aron makabaton ko og kalinaw sa akong hunahuna ug kasingkasing?
BERLAY
Berlay,
Sabta pud ang gibati sa lola. Sukad bata pa siya, sila ang nag-atiman ug natural lang nga lisod para nila ang pagbulag. Apan aduna sab kay katungod ug responsibilidad sa pagpadako sa imong anak, ilabi na nga kaya na nimo siyang suportahan. Istoryahi og tarong ang lola sa bata. Ipahibalo nga dili nimo siya kuhaon aron ilayo kanila, kondili aron matuman sab nimo ang imong katungdanan isip inahan. Mahimong bisitahon ninyo siya sa kanunay sa probinsiya. Hinumdomi, ang usa ka bata nanginahanglan dili lang og maayong kinabuhi, kundili lakip sab sa presensya ug giya sa inahan. Kon mahatagan nimo siya og mas maayong kaugmaon, ayaw kahadlok sa paghimo sa hustong desisyon. Pag-ampo kanunay ug pangayoa ang giya sa Ginuo.
Papa Joe