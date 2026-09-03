Talk to Papa Joe: Angay ba ko ma-concern?

Dear Papa joe,
Maayong adlaw diha, hide my identity lang. Naa koy ex-partner, naa mi mga anak ug dugay-dugay gyud mi nagpuyo pero nagkabuwag ra sad tungod kay manghilabot man gud ang iyang ginikanan namo. Mao to nga nag-iyahay na mi pero nag-co-parenting gihapon mi sa mga bata. Di man siya kagukod nako kay di man mi kasado ug ako sad ngadto niya. Nakauyab ko ug balewala ra sad niya, dayon, siya nakauyab sad kuno kay gi-post man sa iyang mama nga guwapa kuno ang uyab sa iyang anak kay Koreana ug negosyante.
Wala man koy paki kay iya iya na man mi, pero ang mga bata ang mosulti nako nga na-obsessed na kuno ilang papa nga mao pay mopadala sa babaye ug kuwarta nga wa man gani diay sila magkita sa personal kay naa pa sa Korea. Ilisan ra kuno ilang papa sa kuwarta inig ari daw sa Pilipinas kay mag-business sila.
Gi-forward sa akong anak ang mga picture, sus miyo, klaro kaayo nga mga AI ang picture. I know kay computer literate ko kay naa ko sa security department sa among company na-assign. Magkatawa ko nga maluoy nila, maluoy sad ko sa mga bata nga mga high school na nga nasayod nga AI sad ang mga picture pero di sila ka sulti kay mahadlok sila. Unsa may angay nako buhaton, manghilabot ba ko o dili?
SENDER
Dear Sender,
Akong tambag nimo, ayaw dayon og panghilabot, pero ayaw pud pasagdi kon makita nimo nga ang mga anak mahimong maapektuhan. Dili na importante kon tinuod ba gyud nga Koreana iyang uyab o AI ang mga litrato. Ang mas importante mao kon nagpadala ba siya og kuwarta nga unta para sa panginahanglan sa inyong mga anak.
Kon mahimo, ingna siya nga respetado nimo iyang desisyon sa gugma, pero kinahanglan dili niya kalimtan ang iyang responsibilidad isip amahan. Ug sa inyong mga anak, ayaw sila pasagdi nga sila mismo ang magdala sa kabalaka.
Ipabati nila nga dili nila responsibilidad ang problema sa ilang amahan. Kay usahay, dili nato mapugngan ang usa ka tawo sa paghimo og sayop nga desisyon, pero mahimo nato mapanalipdan ang mga anak nga dili sila maapil sa maong problema.
Papa Joe