Talk to Papa Joe: Angay ba magpabilin?

Dear Papa Joe,

Fontana here. Magpatambag ta ko sa akong suliran. Dili man sad grabe pero makalibug lang.

Bag-o lang namatay akong bana. Di lang nako iklaro kanus-a ug unsay namatyan kay maklaro nya sa nakaila nako. Basta naa mi mga anak ug ang usa naa pa sa akong tiyan. Human sa paglubong sa akong bana nakahuna-huna ko nga mouli sa among probinsya kay medyo bati og batasan ang akong ugangang laki. Pero nagpanagana ko kay pobre mi sa amo ug naa pa didto uban nakong mga igsuon. Basin mosamot ka bug-at sa bahin sa akong parents.

Mauwaw man gud ko kon magpabilin diri kay wa na baya akong bana. Mao galibug ko Palihug tambagi ko.

FONTANA

Fontana,

First, ayaw pagka pressure. Huna-hunaa og tarong. Una, sultihi imong mga in-laws sa imong side nga mauwaw na ka. At least sila na mismo mosulti nimo kon unsay angay. Wa na baya ang ilang anak ug makasabot siguro na sila sa imong sitwasyon.

Ug usa pa ang imong mga anak. Handumanan sa ilang anak ug lain man sad ug ipabilin nila ilang apo unya ikaw papahawaon. Di na pwede. So mag agad ka sa ilang desisyon. Pero need ka og plan B ana. Like if papahawaon ka. After manganak ka, mangita ka og trabaho. Mas maayo sa imong side ibilin ang mga bata. Plan C,kay welfare sa mga bata kon sa in-law nimo ibilin. Motrabaho ka after nimo manganak.Kanang kaya na.