Talk to Papa Joe: Angay ba mosulti?

Tawaga lang ko sa pangalan nga Joshua, 20 years old ug ulitawo. Ang akong problema kay naa koy long time crush since elementarya pa mi hangtod karon nga college na ko siya gihapon akong ideal girl.
Close friends mi or shall I say best of friends gyud pero tan-aw nako dili mi bagay kay guwapa siya, taas, while ako mubo unya bright pa gyud.
Kapila na gyud ni siya kauyab ug sakit kaayo sa akong dughan pero mas pilion pa nako nga mahigugma niya sa tago kay sa magkalagyo mi ug makahibalo siya nga love na kaayo nako siya. Sakto ba ni akong gibuhat? Unsay inyong matambag naku.
JOSHUA
Joshua,
Gusto ka ba nga mahulog na lang ka sa kanta nga “Hasula.” Kon ako imong pasultihon sa imong sitwasyon, mas maayo nga imong sultihan sa tinuod ang babaye, pwede pasumbingay ang dating kon dili ka gusto direkta.
Pwede nimong pangutan-on nga kon ang sama nimo manguyab niya may chance kaha nga imong sugton?
Syempre motubag gyud ug ngano nakapangutana ka, may plano ba ka.
So mao na imong baseline sa imong pagdiga niya. Kon sa pasumbingay nimo moingon siya nga walay chance, well at least makaingon ka sa imong kaugalingon nga dili na lang, pero pwede ka mosingit og ingon niya nga, "Luoya diay sa sama nako og hitsura, walay chance sa mga sama nimo.”
Again diha nimo siya mailhan ug nakaangay ba sad siya nimo. Trust your instinct.
Papa Joe
