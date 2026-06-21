Talk to Papa Joe: As a friend

Dear Papa Joe,
Ako diay si C for short ra, Naa ko’y boy best friend Papa Joe, naa na gyud niya tanan. Wa ko mangitag uyab Papa Joe kay lagi bahalag wa'y uyab Papa Joe basta naa ko’y boy best friend.
Pero di gyud diay ta makabalo sa adlaw or panahon ug sa oras Papa Joe kay nagbag-o na siya Papa Joe. First nako siya nakita Papa Joe sa disco sa among baryo unya hangtod sa naay ni-friend request sa akoa, siya diay. Itawag na lang nato siya sa ngalan nga Carl kay basin masuko siya nako ba, unya daghan ra ba siyag followers, ma-bash unya ko na-girl best friend ra ko niya, mao nay gikabalak-an nako. Fast forward Papa Joe kay taas-taas na man hehe. Nag-chat-chat mi months nang nilabay. Sigeg chat hangtod sa nag-meet na gyud mi sa persona. Uwaw kaayo pag-first meet, di ko kaistorya, mura’g naamang hahaha. Magkatawa na lang ko pero sa kadugayan Papa Joe, nag-meet mi nilabay nang lima ka adlaw, bag-o pa gyud unya nahitabo ana. Okey pa mi pagkahapon ana, na-gabii na lang, wala na siya’y update Papa Joe. Niana siya guba iyang CP, bisag wala kay kanunay siya mag-online pero di na siya pareha sa una pa lang pag-chat-chat namo. Makalagot. Valid ba akong pag-react? Naa ba ko’y katungod nga masuko niya or wala?
Hangtod sa naay disco unahan ra sa baryo nila, siya ra gyud akong tuyo kay need nako makig-talk pero katong nakit an nako siya nga happy kaayo sya nakig-jamming sa iya friends. Then naay usa ka girl sige’g baiid niya, na-hurt gyud ko pero di kaayo. Bitaw Papa Joe, naguol ko kay matawag pa ba nga friends kon naa na’y nahitabo sa inyuha? Pero nisalig ko niya kay sige man siya’g ingon di siya pareha sa ubang laki pero pareho gyud sila, lahilahi ra silag ngalan. Pero karon okey nako, wa koy karapatan manumbat.
C
C,
Naa kay karapatan manumbat pero imong kaugalingon kay ikaw ang gatugot nga mahitabo na nga nasayod na man gyud ka nga friends ra mo ug dili best friend, siya lay best para nimo kay nakagusto man ka, unya para di siya malayo nimo gitagaan nimo siya og benefits nga di ka kasumbat niya kay kusa man nimo gitugyan, ug usa pa, di sad siguro siya moseryuso nimo knowing nga dali ra nimo mahatag ang imong pagkababaye. What if napa kay laing boy friends diba? learn from that, naa pay gitagana para nimo, tarunga lang og pili.
Papa Joe
(sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)