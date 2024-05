Talk to Papa Joe: Asa ko molugar?

Dear Papa Joe,

Ako si Fred, 40 years old. Akong problema kabahin sa akong ka live in.

Taudtaud na mi gapuyo ug may mga anak na. May plano na gyud ko nga mopakasal niya pero nasagmuyo lang ko sa iyang batasan nga mausab usab. Kusog kaayo siya manghagit ug mangaway. Bisan gamay nga rason, away dayon. Feeling nako di ko love niya ug basin kami’ng duha magmahay if ever magpakasal mi.

Unsa may ikamaymay nimo ani’ng akong sitwasyon? Daghang salamat.

FRED

Fred,

Basin mao sad nay rason kon ngano nga maldita siya kay feeling niya wa gyud kay plano nga moseryuso niya. Maora ba og miscommunication lang mo.

Pag-estorya mo nga heart to heart aron masayud gyud siya sa imong tumong. O basin may punto ka nga basin siya diay mismo way gusto magpakasal. Basin di sad siya mopadayon ug nangita siya og bikil. Kana tanan pwede, mao nga mas maayo mag-istorya gyud mo kay sayang ang oras nga mag-uban mo unya di diay gihapon kamo.

PAPA JOE

(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)