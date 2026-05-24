Talk to Papa Joe: Astig nga asawa

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangan nga Jaimee hingkod na akong panuigon. Ang akong problema kabahin sa akong asawa nga siya nalay permi sakto.
Wala pa gani ko kahuman ug explain kay iyaha gyud perming sakto. Ang mga kaila nako kay tahod kaayo sa akong pagkatawo pero kining akong asawa ubos kaayo ug panan -aw nako.
Good provider ko, good husband man ko ug sigurado ko ana, pero grabe kaisog ni akong asawa.
Maglibog ko ngano nga sa tanang tawo murag ako man gyud iyang kontrahon.
Usahay lami na baya ibuwag nalang kay murag worthless man akong effort. Unsay matambag nimo?
Jaimee
Jaimee,
Pilia ang husto nga oras sa pakigstorya. Ayaw nang init inyong ulo. Sultihi siya nga dili ka makig-away, gusto lang ka nga mamati siya.
Ingna siya nga nasakitan naka kay murag dili na niya makita ang imong paningkamot isip bana. Dili kinahanglan singgitan o suklian og kasuko. Ang kalma usahay mas kusog pa kaysa tingog nga taas.
Ayaw dayon hunahunaa ang pagbuwag tungod lang sa kapungot. Kay usahay ang problema sa magtiayon dili kakulang sa gugma, kundili kakulang sa pagdungog ug pagsabot sa usag usa.
Pero kung pirmi nalang insulto, pagpakaubos ug wala nay respeto bisan gisulayan na nimong istoryahan, kinahanglan pud ninyong mangita ug paagi nga matabangan inyong relasyon, pwede mo mangayo ug tambag sa tigulang nga inyong gisaligan o marriage counselor.
Papa Joe
