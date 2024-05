Talk to Papa Joe: Away bata

Dear Papa Joe,

Mangalyas lang ko og Beth, Paps. Ang akong problema kay kabahin sa akong bilas, igsuon sa akong pares.

Usa ra mi ka balay. Nangi­pon ra mi tanan sa ilang ginikanan.

Karon, di malikayan mag-away ang mga bata. Sa dihang iyang gidapatan ang akong anak ug nisu’d sa among kwarto, giapil pa ko niya og tuok nga nasayud siya man ta siya nga mabdos ko.

Syempre isip inahan, nilaban ko sa akong anak kay bata baya na.

Pwede ra ta iya’ng badlungon og tarong kay uyoan baya siya.

Okay ba nga akong isumbong ni sa balaod nga semana na man ni kapin sukad nahitabo kay niuli na lang ko sa among probinsya kay hasta akong pares wa may pakabana?

Nahadlok man gud ko kon mokiha ko unya di na ko mobalik sa ilaha.

Kon di sad ko mokiha, basin unsaon sad mi kon wa akong pares. Palihog tambagi ko.

BETH

Beth,

Mas maayo nga imong pahunaton ang imong pares. Kon andam ba gyud siya nga magka pamilya kay basin utro sad na ang imong pares.

Tinuod delikado kon mobalik mo didto, basin gatama tong tawhana ug matripingan mo, mas delikado.

Karon kon walay paki ang imong pares, diha na lang mo sa inyo.

Pasabta lang ang imong ginikanan nga mas delikado kon mobalik mo.

Kon decided na mo diha, mas maayo modangop mo sa women’s desk sa kapulisan para matabangan mo ug ang bata nga mapaylan og kaso tong nangdagmal ninyo.

PAPA JOE

