Talk to Papa Joe: Bahin

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Noy. Magpatambag unta ko about sa yuta sa akong bana. Ingon ani man gud ni, akong papa kasado sa iyang asawa sauna. Naa silay tulo ka anak unya pagkasakit sa akong papa gibiyaan siya ug iyang mga igsuon na lang ang nag-atiman niya. Human naulian akong papa kay nagminyo og usab ug kami ang iyang mga anak upat kabuok apan dili sila kasado sa akong mama. Akong pangutana Papa Joe ba kay naay yuta nga gamay akong papa na sinunod pa sa iyang parents, naa ba mi rights sa iyang yuta or wala? O ang iya rang mga anak sa una niyang asawa ang naay rights? Palihug ko'g tambag Papa Joe. Salamat.
NOY
Noy,
Mas maayo nga modangop mo og abogado ug mangayo mo og tabang maski idea lang, dili man ko abogado pero naa lang koy gamay nahibaw-an. Base sa balaod sa Pilipinas, ang pagkakasal o dili pagkakasal sa mga ginikanan dili maoy basehan sa katungod sa mga anak sa panulondon.
Kon ang inyong papa maoy tag-iya sa yuta nga iyang napanunod gikan sa iyang mga ginikanan, ang tanan niyang mga anak legitimate man o illegitimate adunay katungod sa iyang panulondon.
Ang kalainan lang mao ang bahin sa madawat. Ang legitimate nga mga anak kasagarang adunay mas dako nga bahin. Ang illegitimate nga mga anak adunay usab katungod, apan ubos sa kasamtangang balaod, ang ilang bahin kasagaran katunga sa bahin sa usa ka legitimate nga anak kon adunay legitimate children. Pero mas maayo gyud nga modangop mo og abogado. Daghang salamat.
Papa Joe