Talk to Papa Joe: Baho og ilok

Dear Papa Joe,

Usa diay ko ka college student, Paps. Ako si Michael. Pagka elementary nako naa koy mga classmate nga silingan ra sad namo nga mga bully kaayo. Hangtod na ga high school ko, ila kong tawgon og baho og ilok. Kada sugat nako ani nila mao ni ilang tawag nako hangtod karon.

Mao ni akong problema kay bisan college na ko ug nilagpas na ko sa puberty diin mausab ang baho sa tawo, mao gihapon ang ilang tawag nako. Nabastusan na kaayo ko ba kay dihang gidala nako akong uyab, gisiyagitan bitaw ko nila og baho og ilok. Unsaon man ko ni?

MICHAEL

Michael,

Way mobugalbugal nimo kon di nimo tugotan nga buhaton ni nila nimo. Siguro nahadlok ka nila. Basin mga bugoy apan kon duolon lang nimo sila ug hangyuon, basin pa diay moundang. Basin binata ra nga tawag nimo nga naandan nila. Maora ba og paw as in opaw. Madala na man lang hangtod inig ka dagko o ba kaha di na lang nimo tagdon total kabalo man ang mga tawo karon nga di ka baho og ilok. Pasagdahi na lang kay moabot ra sab ang panahon nga sila na say manimaho.

PAPA JOE

(Sa inyong tampo i­padala lang sa papajoesuperb@gmail.com)