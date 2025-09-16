Talk to Papa Joe: Baho vs. hitsura
Dear Papa Joe,
I hope mabasahan nimo ni akong problema kay nakapadala na ko sa akong problema sa imong FB page para sa Dear Papa Joe nimo. Alyasi lang ko ug Xona, 30 years old ug ang akong problema kay ang mga bully sa among trabahoan.
Usa man gud ko ka factory worker diri sa Lapu-lapu paps, unya naay magsige og bully nako harap-harapan nga baho daw ko og ilok, unya mangatawa sila tanan.
Sa tinuod lang paps dili man gyud baho akong ilok, saon man nga pobre lagi usa ra ako uniform ug usahay dili matarong og uga inig laba inig kagabii unya sul-ubon sa buntag naa gyud siyay baho samot na nga sington ko. Karon sa sige niya og bugal-bugal, ako na lang siyang gibawsan kay napuno na man ko. Ako siyang giingnan nga bahala og baho ko kay pwede man ko maligo ug magtawas ug mohumot. Ikaw bati man ka og nawong maski tawasan na, bati gihapon ka og nawong. Nasuko bitaw na siya paps ug gidaot ko sa mga kauban namo nga sila daw ako gihinganlan ug batig nawong. Unsaon ko man ni siya? Tambagi ko.
XONA
Xona,
Mao nay giingon lagi nga way sukod sa bawos. Dili sad ko ka-blame nimo pero kanang ing-ana binata kaayo ang dating, kanang mang-recruit og laing tawo para maglagot nimo. Well imo buhaton mao nga ayaw na lang sila pansina, pasagdahi na ug ayaw na lang tubayi.
Dili na na mang-bully nimo kay naigo na man siya ug dili na gusto nga daghan makadungog sa imong insulto, mao nga mangangin na lang na siya. Ang tawo manimaho gyud, mao bitaw maligo ta. Pero leksyon lang sad nga ayaw gamugamuon og laba imong uniform; pwede ka magsapaw aron dili diretso mo tapot imong singot, magdala og extra nga pang-ilawon kung singtanon ka, ug inig break nimo manrapo sa powder room.
Papa Joe
