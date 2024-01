Talk to Papa Joe: Balay sa putyokan

Dear Papa Joe,

Tagua lang diay ko sa name nga Mr. Panic kay sa tinuod lang na-panic na ko sa akong sitwasyon.

Naa koy uyab for 3 years unya bag-o lang nakatrabaho.

Ako sad bag-o ra so gasugod pa gyud mi.

Both of us kay 25. Gwapa siya ug sexy.

Karon ang iyang work place kay naa sa Lapu-Lapu City ug naa siya sa Cebu city nagpuyo.

Ang iyang kauban nga lalaki sa work sige na og offer niya og ride sa awto kay lagi maluoy siya pero minyo na ang lalaki.

Matod pa niya friendly ug concern lang daw ang lalaki niya, pero katong gi­sundo nako siya sa work, wa kabalo ang iyang mga kauban nga uyab mi ug sa wa pa siya nigawas, nakadungog gyud ko nga siya ang giistoryahan sa mga kauban niya, nga matod pa, layo ray buwan bung­kag kunong balay sa putyukan kay ngilngig daw kaayo nang tighatud niya. Mao ni akong problema ron.

MR. PANIC

Mr. Panic,

Tinuod maka panic sad gyud na.

Sa pagka karon ma­ingon ta nga pakitang gilas lang na.

Ang kuyaw kon tinuod gyud to ang gisulti sa iyang mga kauban, lisod man sad kon imong ingnon nga mao na.

Abi pa lang gaselos ka ug nanaot.

Kon nahigugma ang babaye nimo, mobaton kini og delikadesa ug di na mosakay.

Ang kuyaw kon madani mao nga kon mahimo mangita ka og way nga makuha nimo siya permi o mangita ka og way para maka save.

Maka motor ba ron ka. Pero naa ra gyud na niya kon ibalewala lang niya ang inyong relasyon, basta ikaw lig-on lang gihapon niya.

Salig pero magmabinantayon.

PAPA JOE

(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)