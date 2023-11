Talk to Papa Joe: Balik alindog

Dear Papa Joe,

Tagua lang ko sa alyas nga Marimar, taga Consolacion, 40 anyos na ang edad. Usa ko ka minyo ug duna nay anak. Kining akong suliran kay kabahin ni sa akong bana nga grabe kaayo ka himabaye ug may anak pa gani sa gawas. Kapila nako ni siya sakpi pero nagluom na lang ko sa kasakit kay di ko gusto nga mabungkag ang among pamilya. Tan-aw nako wala na ni siya mahigugma nako kay edaran na ko ug halos wa nay pangarte.

Hangtod nga nakahimamat ko og lalaki nga nadawat ko. Su’d sa pila na tuig nga wa na mi magdulog sa akong bana ug karon inspired na kaayo ko tungod sa akong kaplag. Niingon ko nga magpa annul mi ug nisugot ra siya basta akoy gasto. Abi niya di tinud-on, pero karon willing mogasto ang lalaki ug niseksi na sad ko ron. Siya na sad ang mobabag. Please tambagi ko.

MARIMAR

Marimar,

Kon ako lang ha, maayo pa dayunon nimo. Di ko kasulti nga nagbag-o na siya. Para nako naanugunan na siya sa imoha karon nga balik alindog na ka. Pero what if balik kayamukat na sad ka? Balik problema na sad.

Tinuod para sa mga bata bati magkabuwag pero huyang sad inyong pamilya kay wa may klaro ang imo bana. Kon moralidad ang hisgutan, ayaw lang sa pakigbuwag kay for better or for worst ang panaad. Buhata kutob sa imong powers nga mausab siya. Pero kon nahigugma ka sa imong kaplag ,ikunsulta sa na sa imong mga anak ug asa ka malipay, you deserve it.

PAPA JOE