Talk to Papa Joe: Barkada

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko ug Oswald taga Cebu City ra, 35 na ang akong edad. Naproblema lang ko ani ba, ngano kaha naay mga tawo nga makahinumdom lang nimo kon magkinahanglan no?
Naa man gud koy mga amigo o barkada nga medyo may pagka "Nepo" babies ba o mga kunyohon.
Everytime kuwang sila og need sila naay masugosugo, ipatawag dayon ko. Hinuon, libre ko tanan nila kay ako ra may pobre nila pero ako ang pinakailado sa among grupo kay usa ko ka inila sa basketball, unya kon kuyog ko nila, maapil sila nga mailhan.
Pero ang laay kay kon sila gani magtapok kuyog ubang mga datu, murag ikauwaw man ko nila. Makakita na lang ko sa post nila nga nag-get together sila. Angay ba ko molayo nila? Tambagi ko.
OSWALD
Oswald,
Kon tinuod ka nga amigo, magpabilin gihapon ka nga amigo nila. Di man sa tanang panahon mosakar ang sapatos sa laing tawo.
Ang importante tinuod ka. Naa man sa’y rason nganong di ka makuyog nila, maski sa imong part di sad nimo sila makuyog sa mga basketball friends nimo diba?
Nangutana ka nila og wa ba sila malain o makasabot ra ba sila? Usahay maanad ta nga sentro ta sa ilang atensyon pero di sa tanang panahon. Puwede man sad ka mo-joke nila nganong wa ka dad-a para masayod ka sa ilang tubag, ug kon tan-aw nimo mura lag gi-take for granted kay ilado ka, anha naka mo-decide moatras ba.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)