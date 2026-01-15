Talk to Papa Joe: Bawal nga gugma
Dear Papa Joe,
Sala ba diay og mahigugma ug kadugo maski lagyo na kaayo mo? Ako diay si Joanna, 25 years old ug nagsugod ni akong problema dihang nahimamat nako akong paryente sa panahon sa among reunion. Distansya na kaayo mi nga wa na gani maapil na ang apelyido sa among pag-agawan. Bale 4th degree na mi. Wa nako malikayi nga magkagusto mi sa usa'g-usa. Nasundan among panagkita human sa among reunion ug abi namo ug inig-agaw lang ang among ka-close pero dili diay kay na-develop gyud mi sa usa'g-usa ug namugna ang mutual understanding ug nagkakami. Di nako ikalimod nga naa nay nahitabo kanamo sa makadaghan ug mao kini akong suliran karon. Angay ba namo ni ipahibalo sa among isig ka pamilya? Palihug tambagi ko.
Joanna
Joanna,
Angay gyud na ninyo isulti, ug nasayod gyud mo nga naa gyuy mobabag ana kay ingnon mo nga makabaliw mo. Sa tinuod, sa balaod pwedeng pwede nana inyong distansya, pero sa mga mata sa uban ninyong kadugo dili gyud na pwede. Sa balaod makasal namo ana. Mao nga magdepende gyud na sa pagdawat sa inyong mga ginikanan, kana kon makasabot sila. Pero pasabta sila nga naa nay nahitabo ninyo. Basin diha dapita tugotan mo. Mao bitaw kitang mga ginikanan ipa-bonding gyud atong mga anak samtang mga bata pa para mas mapalapad ang relasyon isip kadugo kay naa may respetar sa usa'g-usa ug gigiyahan pa sa mga ginikanan.
Papa Joe
